Arménio Pinho integra direção da FPF

Arménio Pinho deixou o cargo de presidente da A. F. Aveiro para integrar a direção da Federação Portuguesa de Futebol, revelou esta quinta-feira o organismo que gere a modalidade.

"O até aqui presidente da A. F. Aveiro faz agora parte da Direção da Federação Portuguesa de Futebol. Arménio Pinho, presidente da Associação de Futebol de Aveiro desde 2015, foi cooptado como membro da Direção da Federação Portuguesa de Futebol, liderada por Fernando Gomes", pode ler-se na nota publicada no site oficial da FPF.

"Sempre fui uma pessoa de desafios e ultrapassar obstáculos. Poder usar as minhas aptidões e capacidades para ajudar no desenvolvimento do futebol em Portugal é muito gratificante. Quando Fernando Gomes me convidou foi uma mistura de sentimentos por várias razões, mas não podia dizer não ao desafio que ele me propôs. É honroso ser convidado por um dirigente como Fernando Gomes, que revolucionou a FPF e muito está a contribuir para o futebol em Portugal", avançou o novo dirigente federativo, em declarações ao site da FPF.

Arménio Pinho realçou o trabalho realizado enquanto presidiu à A. F. Aveiro. "Com a minha equipa na AFA, conseguimos trazer inovação, infraestruturas e crescimento ao distrito. A AFA é hoje uma organização muito bem organizada, com uma estratégia muito bem definida e, para mim, uma das que melhor promove as suas competições e atletas. Aveiro tem hoje mais de 16 mil atletas, promove mais de 400 jogos por fim de semana, distribuídas por 1100 equipas. É também a Associação do país que mais forma treinadores de futebol e futsal. Foram 15 anos de muita dedicação à AFA, com os últimos sete a liderar uma poderosa e rejuvenescida equipa. Só em equipa se conseguem resultados, eu estou grato à equipa, aos dirigentes dos clubes e a todos os agentes desportivos aveirenses. Existe uma estratégia delineada para o mandato, Assumirá a presidência o José Neves Coelho, que com a restante super-equipa, está bem à altura do desafio", completou.