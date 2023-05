Armindo Araújo: "É fantástico receber uma ovação daquelas"

Armindo Araújo Hoje às 22:29 Facebook

Este domingo é o dia que todos nós esperamos desde que arrancámos, na cerimónia de partida, em Coimbra. Chegar ao pódio instalado em Matosinhos com os objetivos cumpridos é o desejo de todas as equipas. Felizmente conseguimos, na sexta-feira, alcançar o nosso primeiro (vencer para o CPR) e estamos muito próximos de conseguir o segundo que é sermos os melhores portugueses.

Terminámos a segunda etapa do Rali de Portugal com uma margem bem confortável na frente das equipas portuguesas e queremos muito terminar o dia de hoje nessa posição. Tivemos, ontem, um início de dia mais complicado, fruto de umas afinações menos conseguidas no nosso Skoda Fabia Rally 2.

Perdemos alguns segundos importantes na luta que estávamos a ter com o Miguel Correia, mas depois de termos passado pela assistência, conseguimos alterar o "set-up" e logo na segunda passagem por Vieira do Minho criámos uma margem confortável para o nosso principal adversário. A partir daqui, e com a classificativa de Amarante já muto degradada, impusemos um ritmo bom, mas sem comprometer nada na mecânica do carro.

O dia terminou com a superespecial de Lousada e teria que encontrar muitos adjetivos para classificar o ambiente que encontrámos quando entramos e saímos da pista da Costilha. É fantástico terminar um dia tão longo com o sentimento de dever cumprido e receber uma ovação daquelas.

Já fiz ralis em muitos países e, de facto, não há adeptos como os portugueses. Ao longo de todas as especiais que disputámos conseguimos perceber que a moldura humana é imensa. Hoje em Fafe tenho a certeza que encontraremos mais uma enorme multidão.