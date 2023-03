Armindo Araújo e Luís Ramalho desistem do Rali Serras de Fafe após acidente aparatoso

O campeão nacional de ralis, Armindo Araújo, e o navegador Luís Ramalho sofreram, este sábado, um aparatoso acidente no Rali Serras de Fafe, tendo sido transportados, por precaução, ao hospital. As restantes classificativas previstas para hoje já tinham sido canceladas.

A dupla campeã nacional em título perdeu uma roda numa zona muito rápida e embateu com grande violência numa árvore, desfazendo a parte da frente do Skoda Fabia Rally 2. Armindo Araújo e Luís Ramalho foram assistidos no local e, apesar de não terem, aparentemente, lesões físicas foram transportados para o Hospital de Chaves, onde se encontram a fazer exames complementares.

No final da sexta classificativa, Armindo Araújo e Luís Ramalho ocupavam a segunda posição do Rali Serras de Fafe, entre os que pontuam para o Campeonato de Portugal de Ralis, e estavam a 14 segundos do líder Craig Breen.

O Rali Serras de Fafe é retomado este domingo.