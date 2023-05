Armindo Araújo: "Foi uma etapa complicada, mas muito saborosa"

Armindo Araújo Hoje às 08:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Excelente. Este é o adjetivo que define por completo a nossa primeira etapa do Rali de Portugal, onde conseguimos garantir a vitória para o Campeonato de Portugal de Ralis e terminar o dia como os melhores portugueses.

Num dia extremamente duro e onde um grande lote de equipas tiveram problemas mecânicos e furos, conseguimos gerir de uma forma muito boa o nosso ritmo, defendemo-nos bem nas zonas mais complicadas e atacámos nos momentos certos. Foi uma etapa complicada, mas muito saborosa no final. É ótimo voltarmos às vitórias no CPR depois do azarado início de temporada que tivemos. Estamos cada vez mais fortes e conseguimos em duas provas encurtar a diferença pontual para os primeiros lugares do campeonato. Foi um dia em cheio e estamos extremamente felizes.

Hoje continuamos o rali em busca do nosso segundo objetivo que é sermos a melhor equipa portuguesa. Ao terminar o dia de ontem nessa posição vamos tudo fazer para que depois da passagem pelas classificativas de Vieira do Minho, Amarante, Felgueiras e a Super Especial de Lousada possamos regressar à Exponor nessa posição.

PUB

Apesar de menos duras que as especiais da zona centro, é importante continuar a ter um equilíbrio eficaz entre a rapidez e a poupança da mecânica do nosso Skoda Fabia, já que temos pela frente quase cento e cinquenta quilómetros cronometrados e muitas horas de condução. O apoio que temos sentido por parte dos espectadores tem sido fantástico e isso tem-nos dado uma motivação extra nesta prova. O Rali de Portugal é uma verdadeira festa dos ralis.