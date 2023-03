Armindo Araújo fraturou a coluna e partiu uma mão no Rali Serras de Fafe

A dupla campeã nacional de ralis, Armindo Araújo e Luís Ramalho, já teve alta do hospital, depois do aparatoso acidente sofrido, no sábado, durante a sétima especial do Rali Serras de Fafe. O piloto de Santo Tirso detalhou, hoje, as lesões sofridas e revelou que vai ter de ser sujeito a duas intervenções cirúrgicas.

Armindo Araújo e Luís Ramalho embateram numa árvore a cerca de 170 quilómetros/hora, depois de ter saltado uma roda ao Skoda Fabia. Piloto e navegador foram assistidos no local e transportados, depois, ao hospital. Já este domingo, o sete vezes campeão nacional de ralis explicou as consequências físicas do acidente.

"Foi algo violento e com consequências físicas para mim e para o Luís. Eu parti uma mão, fraturei a coluna e parti algumas costelas. O Luís partiu um pé e também fraturou algumas costelas. Vamos ter uma fase de recuperação, mas estamos bem e quero que toda a gente esteja relaxada quanto a isso. Fomos muito bem tratados por todas as equipas que nos prestaram assistência e desde já lhes agradeço", afirmou Armindo Araújo, num vídeo publicado nas redes sociais do atleta.

"Agora, vou ter duas intervenções cirúrgicas já na próxima semana: uma à coluna e outra à mão, para estar pronto, o mais rápido possível, a voltar aos troços [de rali] e fazer aquilo que mais gosto", acrescentou o piloto de Santo Tirso.