Armindo Araújo: "O mais exigente da temporada"

O Rali de Portugal já está na estrada. A partir desta sexta-feira, e até domingo, temos pela frente 19 provas especiais de classificação e mais de três centenas de quilómetros cronometrados, num rali que é, para todos, o mais exigente e desafiante da temporada.

Mas se esta sexta-feira damos início às primeiras classificativas, na quinta tivemos a oportunidade de fazer alguns quilómetros com o nosso Skoda Fabia Rally2 e sentir o apoio do imenso público que se deslocou até Baltar. O shakedown abriu, como tem sido habitual nos últimos anos, as hostilidades do nosso rali e tivemos a oportunidade de realizar um derradeiro teste que serviu essencialmente para aferirmos as derradeiras afinações no carro.

Se em Baltar foi entusiasmante vermos os milhares de aficionados o que dizer da passagem por Coimbra? Tanto na sessão de autógrafos como na cerimónia de partida, foi entusiasmante verificar o carinho que as pessoas demonstram por este desporto e pelas equipas presentes. É sem dúvida um fator muito motivador para todos.

Desportivamente temos esta sexta-feira um dia extremamente importante uma vez que no final da dupla passagem por Lousã, Góis e Arganil e a passagem em Mortágua e Figueira da Foz, sairá a classificação final para o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

Queremos obter o máximo de pontos possíveis para conseguirmos encurtar a distância que nos separa dos principais adversários no CPR e tudo vamos fazer que que isso seja possível. Eu e o Luís (Ramalho) estamos muito motivados e espero que amanhã possa deixar aqui as melhores notícias possíveis sobre a primeira etapa do "nosso rali".