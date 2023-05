Armindo Araújo vence e Miguel Correia no topo do Campeonato de Portugal de Ralis

Armindo Araújo foi o melhor português no final do primeiro dia do Rali de Portugal e somou pontuação máxima para as contas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que passou a ser liderado por Miguel Correia, beneficiando da desistência de Ricardo Teodósio.

A quinta prova do Mundial WRC é, também, o quarto evento do CPR 2023 e apenas a primeira etapa entra nas contas do Nacional, cabendo agora aos pilotos decidir se continuam em estrada no sábado e domingo apenas pelo estatuto de melhor português no Rali de Portugal.

Ricardo Teodósio chegou ao Rali de Portugal na liderança do CPR, mas o piloto abandonou a prova devido a problemas mecânicos no Hyundai, abrindo a porta ao sucesso da Skoda Fabia EVO.

Depois de um acidente muito grave na abertura da época - no Serras de Fafe -, em que fraturou a coluna e a mão, além de várias costelas, Armindo Araújo voltou à ação no Rali Terras d"Aboboreira, conquistando o segundo lugar, dando, agora, um passo em frente, garantindo o primeiro triunfo em 2023

O piloto de Santo Tirso fechou a tirada desta sexta-feira no 18.º lugar da geral, imediatamente à frente de Miguel Correia, o mais rápido na especial de Mortágua, que funcionava como "power stage", enquanto Bernardo Sousa fechou o pódio dos portugueses.

Com os 23 pontos amealhados (20 do segundo lugar e os três da "power stage), Miguel Correia passa a liderar o CPR, com 82 pontos, mais 20 do que Ricardo Teodósio, enquanto José Pedro Fontes (52) é terceiro. Com o triunfo no Rali de Portugal, Armindo Araújo saltou para o quarto posto (48) e Pedro Almeida é quinto, com 46.