O piloto português de 51 anos estava a cumprir o sonho de participar no Africa Eco Race, uma das mais provas emblemáticas competições de Todo-o-Terreno.

As causas da morte de Armindo Nevez ainda não são desconhecidas mas o jornal "Alto Alentejo" adianta que o piloto sofreu um acidente já no final da segunda etapa da competição que está a decorrer em Marrocos, Mauritânia e Senegal até ao final do corrente mês.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Dakar Portugal (@dakarportugal)