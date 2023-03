Arouca - Paços de Ferreira: bom futebol recheado de oportunidades

Ninguém levou a vitória no Municipal de Arouca, mas assistiu-se a um belo jogo com muitas oportunidades.

A receção do Arouca ao Paços de Ferreira foi um jogo em que o vencedor foram os adeptos. Os dois conjuntos empataram a um golo, mas protagonizaram um duelo com muitas oportunidades registadas em nove remates à baliza. A exibição foi boa, mas o Arouca perdeu uma chance de igualar o V. Guimarães no quinto lugar da Liga, enquanto o Paços de Ferreira não conseguiu ultrapassar, ainda que à condição, o Marítimo para tentar fugir à zona de despromoção.

Os arouquenses começaram melhor no encontro e aos 17 minutos surgiu uma das melhores chances. Alan Ruiz sofreu falta dentro de área, mas João Basso rematou à barra. César Peixoto teve muitas dores de cabeça nos primeiros 20 minutos, tendo sido forçado a substituir Guedes e Paulo Bernardo, que saíram lesionados. Perto do intervalo, Gaitán teve nos pés uma grande oportunidade para os castores, ao fazer um grande remate ao poste.