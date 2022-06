Arouca aponta à permanência e pode vir a transferir André Silva

Rui Almeida Santos Hoje às 12:45 Facebook

O Arouca admite que pode vir a transferir o avançado André Silva e já apresentou novos reforços.

Com o objetivo de sempre na Liga, o da permanência, ainda que a intenção seja sofrer menos do que na época passada, o plantel do Arouca deu, esta quarta-feira, o pontapé de saída na nova época. O clube já apresentou cinco reforços, mas são esperados muitos mais, numa janela de mercado que pode levar o goleador André Silva.

Porta-voz do grupo no primeiro dia da temporada 2022/2023, o médio David Simão apontou à manutenção, "de preferência o mais rápido possível", como principal meta a atingir pelo Arouca na próxima edição da Liga.

Com mais tempo para preparar a época, depois de ter disputado o play-off de subida no ano passado, o treinador Armando Evangelista acredita que "as coisas têm sido feitas com mais critério", perspetivando a chegada de reforços para todos os setores. "Em todas as posições será importante acrescentar alguma coisa", precisou.

O diretor geral do clube, Joel Pinho, confirmou o cenário, admitindo que ainda vão chegar "muitos mais reforços" ao plantel arouquense. "Estamos a criar uma equipa mais forte, com maior competitividade no grupo", salientou, mas também deverão registar-se saídas importantes na equipa.

O guarda-redes Victor Braga terminou contrato e é uma carta fora do baralho para a nova época, enquanto o lateral esquerdo Mateus Quaresma e o avançado André Silva, sobretudo este último, acumulam interessados.

"Acho muito difícil o André Silva continuar no Arouca, pelas abordagens que temos recebido de Portugal e do estrangeiro. Temos propostas concretas", assinalou Joel Pinho.

Sobre a continuidade de Carlos Pinho na presidência do clube, confirmada nas eleições do último domingo, Evangelista lembrou que o dirigente "tem sido uma pedra importante no crescimento do clube e do município em si", enquanto David Simão falou numa "figura emblemática do futebol português". "Sabemos da ambição dele. Vamos tentar dar-lhe alegrias e que sofra menos um bocadinho este ano", acrescentou.

O arranque dos trabalhos do Arouca para a temporada 2022/2023 contemplou a realização de exames físicos e médicos, em São João da Madeira.

O plantel atual conta com os guarda-redes Zubas e De Arruabarrena (ex-Montevideo Wanderers), os defesas Jerome Opoku (ex-Fulham), Nino Galovic, Sema Velázquez, João Basso, Mateus Quaresma e Tiago Esgaio (emprestado pelo Braga), os médios Yaw Moses, Pedro Moreira, David Simão, Morlaye Sylla (ex-Horoya AC) e Alan Ruiz, e os avançados Bukia, Arsénio, Antony, André Silva, Bruno Marques, Oday Dabbagh e Rafa Mújica (ex-Las Palmas).

O estágio de pré-temporada realizar-se-á no Luso, entre os dias 24 e 30 de julho.