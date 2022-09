Arouca aponta o dedo à arbitragem do jogo com o Boavista

JN Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Através das redes sociais, os arouquenses destacam três lances em que terão sido prejudicados no último jogo da Liga, entre eles duas grandes penalidades.

Recorrendo à ironia e ao sarcasmo, o Arouca usou as redes sociais para criticar a arbitragem do último jogo da equipa comandada por Armando Evangelista, frente ao Boavista e que terminou com triunfo boavisteiro (1-2), no domingo.

Esta segunda-feira, e já depois de o treinador ter deixado reparos ao trabalho do árbitro João Gonçalves e de Manuel Oliveira (VAR), o clube reafirmou as criticas e apresentou as imagens de três lances em que se considera prejudicado: duas grandes penalidades que terão ficado por marcar e um golo anulado.

PUB

Veja os lances em questão: