Arouca bate Portimonense e sobe ao sexto lugar

O Arouca subiu, provisoriamente, ao sexto lugar da Liga, ao vencer, em casa, o Portimonense (4-0), no jogo de abertura da 17.ª jornada, a última da primeira volta.

Oday Dabbagh (6 e 76 minutos), Alan Ruiz (32) e Benjo Michel (79) marcaram os golos do Arouca, que somou o terceiro jogo seguido sem perder no campeonato e subiu a sexto, com 26 pontos.

Reduzido a 10 elementos desde os 65 minutos, por expulsão de Seck, o Portimonense, sem vitórias nos últimos cinco jogos na Liga, ocupa o 12.º lugar, com 20 pontos.