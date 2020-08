Arouca diz que veredito de subida à LigaPro já era esperado e o correto

JN/Agências Hoje às 16:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Arouca congratulou a decisão tomada, esta terça-feira, pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de confirmar as subidas dos arouquenses e do Vizela à LigaPro, ao afirmar que era um veredito já esperado e "correto".

"Era a decisão que já era esperada. Estivemos sempre tranquilos em relação a este processo, sabíamos que a decisão tomada pela Federação [Portuguesa de Futebol] era a correta, é algo que não nos surpreende", disse à agência Lusa o diretor de comunicação, Joel Pinho.

A confirmação surgiu depois de o TAD negar provimento ao recurso do Olhanense, segundo o acórdão proferido. A formação algarvia, que liderava a Série D do Campeonato de Portugal, contestou a decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de promover à LigaPro Arouca e Vizela, as duas equipas com mais pontos Campeonato de Portugal, na sequência do cancelamento dos campeonatos devido à pandemia de covid-19.

"Não é uma questão de alívio, porque nunca estivemos muito preocupados que a decisão pudesse ser outra. Em momentos especiais, têm que ser tomadas medidas especiais, acho que a decisão foi a correta, tendo em conta a circunstância", apontou Joel Pinho.

A decisão arbitral tomada esta terça-feira do processo interposto pelo Olhanense à FPF tinha como contrainteressados Vizela e Arouca, pela subida de divisão, mas também Fafe, Lourosa, Praiense, Benfica de Castelo Branco e Real, que estavam na luta pela promoção e, desta forma, vão voltar a disputar o terceiro escalão.

Este acórdão foi aprovado por maioria, tendo o árbitro presidente João Miranda votado vencido, por considerar que "as decisões adotadas pela direção da FPF em 14 de maio de 2020 contenderem, de modo flagrante, com os princípios da igualdade, da imparcialidade, da proporcionalidade e da proteção da confiança".

Quando a competição foi suspensa, a 12 de março, e depois dada por concluída, a 8 de abril, o Vizela liderava a Série A, com 60 pontos, e o Arouca era o primeiro da Série B, com 58, enquanto o Olhanense comandava a Série D, com os mesmos 57 do Real, e o Praiense liderava a Série C, com 53.