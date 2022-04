Arouca e Santa Clara empatam, na abertura da ronda 30

Arouca e Santa Clara não foram além de um empate (1-1), na abertura da 30.ª jornada, com golos de André Silva e Tagawa.

A precisar de pontuar para se afastar da zona de despromoção o Arouca realizou uma primeira parte competente, conseguindo chegar várias vezes à baliza dos açorianos. O jogo foi para o descanso com o nulo no marcador, mas nota positiva para a equipa de Armando Evangelista.

No reatar da partida André Silva estava no sítio certo para finalizar uma bola lançada para a área do Santa Clara, com um belo gesto técnico, quando o relógio marcava 54 minutos. O avançado brasileiro tem estado de pé quente nas últimas jornadas e já soma nove golos, na Liga, com a camisola amarela.

A resposta surgiu aos 72 minutos, quando Tagawa beneficiou de um azar de João Basso para rematar para o fundo das redes de Marco, ditando a igualdade final.

Assim o Santa Clara segue na oitava posição, com 35 pontos, enquanto o Arouca segue em 15.º lugar, com 27, a dois pontos do Tondela, que está na posição de play-off.