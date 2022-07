Arouca não esqueceu Busquets e o médio assinou até 2025

Rui Almeida Santos Hoje às 19:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de Vitinho, o Arouca anuncia o segundo reforço do dia para o meio-campo. Oriol Busquets chega dos franceses do Clermont Foot e firmou um vínculo com os arouquenses válido até 2025.

Está a ser um dia agitado em Arouca. Para lá dos dois jogos-treino agendados para hoje, frente a F. C. Porto e Feirense, o clube do distrito de Aveiro oficializou a chegada de dois reforços para o meio-campo.

Depois de Vitinho, recrutado ao Corinthians, é a vez de Oriol Busquets firmar contrato com os arouquenses, que será válido por três temporadas.

Formado no Barcelona, o médio já jogou nos neerlandeses do Twente e nos franceses do Clermont Foot, clube do qual se desvinculou para se mudar para a Liga portuguesa.

"O Arouca já tinha demonstrado interesse na minha contratação desde o ano passado. O clube insistiu, demonstrando o quanto me queria", assinalou o jogador, aos canais do clube.

"Chego a Arouca com boas expetativas", prosseguiu o espanhol, que olha para a Liga como um campeonato "em crescimento, que aposta num futebol vistoso, onde se dá bastante importância a jogar bem e com posse de bola". "Além disso, dá boas oportunidades aos jogadores jovens para crescerem o que é fundamental para mim", concluiu.