Arouca reage com "regozijo e alegria" à subida à LigaPro

O Arouca reagiu este sábado com "alegria" à decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de indicar à subida de divisão os dois clubes com maior número de pontos do Campeonato de Portugal, colocando os arouquenses na LigaPro.

"Apesar de preferirmos que o campeonato tivesse findado, sempre afirmámos que o esforço e dedicação dos que mais correram e trabalharam tinha de vencer. E venceu mesmo. É com regozijo e alegria que tomamos conhecimento da decisão. Este é o momento há muito tempo esperado pelos arouquenses", refere o emblema, em comunicado nas redes sociais.

O Arouca enalteceu ainda o que qualifica de "atitude honrosa e digna" da FPF por ter respeitado "o compromisso de indicar dois clubes à LigaPro", agradecendo aos jogadores, equipa técnica e aos "incansáveis adeptos" o apoio durante a temporada que foi suspensa, desejando boa sorte aos restantes clubes.

O Vizela e o Arouca, os dois clubes que totalizavam mais pontos na altura da suspensão do Campeonato de Portugal, foram indicados pela FPF para ascender a LigaPro.

"É manifesta a impossibilidade de utilizar o 'play-off' para indicar à Liga os dois clubes com acesso à LigaPro. Assim, a direção da FPF reconhece o mérito desportivo e indicará, de entre os líderes das séries à data em que a prova foi dada por concluída, os dois clubes com maior número de pontos. Na época 2019/20 serão indicados para ascender à LigaPro o Futebol Clube de Vizela (Série A) e o Futebol Clube de Arouca (Série B)", anunciou este sábado.

Quando a competição foi suspensa, e depois dada por concluída, o Vizela liderava a Serie A, com 60 pontos, e o Arouca era o primeiro da Serie B, com 58, enquanto o Olhanense comandava a Série D, com 57, e o Praiense liderava a Serie C, com 53.

No comunicado de hoje, a FPF lembra que a sua direção "deu por terminadas, em 08 de abril, as provas nacionais seniores não-profissionais que organiza" e que, na mesma data, decidiu que analisaria de que forma seriam "indicados os dois clubes" que ascenderiam à LigaPro.

A FPF recordou ainda que assinou com a Liga, a 01 de julho de 2016, "um contrato que estabelece, entre outros pontos, que ascendem à LigaPro dois clubes do Campeonato de Portugal, em função do mérito desportivo".

O Campeonato de Portugal é uma competição em duas fases. Na primeira, 72 clubes competem em quatro séries de 18 equipas. Os dois primeiros de cada série disputam, depois, um 'play-off' para encontrar os dois a indicar à LigaPro.

A prova foi, no entanto, interrompida em março, quando faltavam disputar nove jornadas da primeira fase e todos os clubes se encontravam com o mesmo número de jogos.