Arouca sobe ao quinto lugar ao vencer em Famalicão com golo nos descontos

Um golo de Morlaye Sylla, aos 90+3 minutos, deu, esta segunda-feira, a vitória ao Arouca em Famalicão por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da Liga, e permitiu ao emblema arouquense subir ao quinto lugar.

Com este triunfo, assegurado no período de descontos com a grande penalidade convertida pelo médio guineense, o Arouca somou o quinto jogo sem perder e totalizou os mesmos 41 pontos do Vitória de Guimarães, agora sexto colocado.

O Famalicão, que tinha vencido nas últimas duas jornadas, somou a 13.ª derrota no campeonato e permanece no nono lugar, com 33 pontos, em igualdade com o Rio Ave, 10.º.

