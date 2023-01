Arouca vence Estoril com bis de Oday Dabbagh

João Filipe Brandão Hoje às 18:33, atualizado às 19:08 Facebook

Avançado palestiniano bisa no regresso do Arouca às vitórias. Bukia emprestado ao Al Batin

Num jogo bastante condicionado pela forte chuva que se fez sentir no Muncipal de Arouca, a equipa da casa levou a melhor e provou conhecer bem os cantos à casa contra um Estoril pouco perspicaz. Por isso, os arouquenses voltaram a vencer depois de terem sido goleados pelo F. C. Porto na jornada anterior.

A equipa de Armando Evangelista foi mais rápida a chegar à vantagem muito pela forma como conseguiu ser astuta, ao perceber que o dilúvio não permitia outra coisa sem ser bolas longas para a grande área. Foi assim que Dabbagh fez o gosto ao pé depois de um lance construído na esquerda do ataque, convidativo a um remate com selo de golo.

A chuva continuou a não perdoar num jogo que muito musculado no meio-campo, mas sem assertividade nos passes. Face a isto, e depois de mais uma desatenção estorilista, que pouco ou nada criou na segunda metade, Dabbagh aproveitou para marcar o segundo golo do jogo e da sua conta pessoal. O avançado palestino foi mesmo o homem do jogo. De saída do Arouca está o dianteiro Buki, cedido ao Al Batin (Arábia Saudita).

