Arouca vence nos Açores e iguala quarteto de líderes da Liga

JN/Agências Hoje às 18:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O Arouca conquistou, este sábado, o segundo triunfo seguido na Liga, ao operar a reviravolta na visita ao Santa Clara e vencer por 2-1, em jogo da terceira jornada da prova.

Rildo adiantou os açorianos aos 51 minutos, mas Rafa Mújica, aos 61, e João Basso, aos 76, de grande penalidade, deram a volta ao marcador e asseguraram a vitória dos arouquenses, que na ronda anterior tinham batido o Gil Vicente (1-0).

O Arouca subiu provisoriamente ao quinto lugar, com seis pontos, em igualdade com o quarteto F. C. Porto, Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, enquanto o Santa Clara continua sem vencer, somando um empate e duas derrotas, que lhe conferem a 14.ª posição, com um ponto.

Veja o resumo do jogo: