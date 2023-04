Arouquenses traçam rota europeia como meta

José Pedro Gomes Hoje às 09:08 Facebook

A qualificação para as competições europeias passou a ser um objetivo declarado do Arouca para o que resta do campeonato, com o técnico Armando Evangelista, que tantas vezes foi cauteloso sobre essa meta, a não esconder mais a ambição.

"Seria mentiroso e hipócrita se não dissesse que tudo vamos fazer para manter este lugar. Temos de dar a vida nestes cinco jogos que faltam", disse o treinador arouquense.

Essas cinco finais começam já hoje na visita ao terreno do Rio Ave, que apesar de estar tranquilo na tabela quer acabar a "época em beleza". "Temos o objetivo de chegar aos 43 pontos e é importante deixarmos uma boa imagem até ao final. Queremos valorizar o clube e os jogadores", vincou o técnico Luís Freire, esperando que a equipa mantenha "foco máximo".

Equipas prováveis

Rio Ave: Jhonatan, Patrick William, Aderllan Santos, Renato Pantalon, Costinha, Samaris, Guga, João Graça, Fábio Ronaldo, Boateng e André Silva

Indisponíveis: Josué Sá e Leonardo Ruiz (castigados), Bruno Ventura e Joca (lesionados)

Treinador: Luís Freire

Arouca: Arruabarrena, Tiago Esgaio, João Basso, Galovic, Mateus Quaresma, Uri Busquets, David Simão, Alan Ruiz, Antony, Rafa Mújica e Morlaye Sylla

Indisponíveis: Weverson, Vitinho e Oday Dabbagh (lesionados)

Treinador: Armando Evangelista