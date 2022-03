Arquivada queixa sobre ofensas de Nuno Santos a Everton

JN Hoje às 20:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Em causa alegados insultos proferidos pelo português do Sporting ao jogador do Benfica na final da Taça da Liga, em janeiro.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu arquivar o processo disciplinar que a Comissão de Instrutores da Liga havia instaurado por alegados insultos de Nuno Santos dirigidos a Everton, na final da Taça da Liga.

O órgão justifica a decisão com a "inexistência de indícios da prática de qualquer ilícito disciplinar pela equipa de arbitragem", recordando que o regulamento não permite intervenção do VAR em casos de insultos.

O jogo em causa terminou com vitória do Sporting por 2-1 frente ao Benfica, no passado dia 29 de janeiro.