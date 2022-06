Arranca a pré-época numa floresta de indefinições

Nuno A. Amaral e Sofia Esteves Teixeira Hoje às 08:55 Facebook

Sporting e Benfica começam esta segunda-feira os treinos e o F. C. Porto volta ao trabalho na sexta. Plantéis estão ainda longe da versão final

Com exceção de quem esteve nas seleções até mais tarde, acabaram as férias para os jogadores de Benfica e Sporting, que hoje começam a treinar, enquanto os do F. C. Porto voltam ao Olival na sexta-feira. Com cerca de um mês de pré-época pela frente, os plantéis de dragões, leões e águias estão bastante indefinidos, com muitas entradas e saídas por resolver, mas essa é uma realidade habitual, que os treinadores continuarão a viver já depois de iniciarem os jogos oficiais, pois o mercado só encerra a 31 de agosto.

Dos três grandes, é no Benfica que a mudança mais se fará sentir. As águias entram num novo ciclo, sob o comando do alemão Roger Schmidt, que nas próximas semanas vai apalpar o pulso ao plantel. O clube da Luz vendeu Darwin e Everton, tendo já anunciado a contratação de cinco jogadores: os laterais Bah e Ristic, o médio Enzo Fernández,, o extremo David Neres e o avançado Musa. Há mais reforços em perspetiva (Ricardo Horta é um desejo antigo e o médio ofensivo Reinier está em agenda, depois de gorada a chegada de Gotze), mas também muitas interrogações, em jogadores como André Almeida, Grimaldo, Pizzi, Taarabt ou Rafa, sem lugar garantido no plantel.