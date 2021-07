Arranca a vacinação de jogadores: clubes das competições europeias têm prioridade

JN Hoje às 19:20 Facebook

Esta sexta-feira vai marcar o início da vacinação a jogadores profissionais de futebol, com os clubes que estão inscritos nas competições europeias a serem os primeiros a ter os atletas vacinados. O processo decorrerá nas próximas semanas.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, anunciou que o processo de vacinação vai arrancar, esta sexta-feira, em coordenação com a Task Force liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo. "Iniciaremos amanhã a vacinação de atletas do futebol profissional. Só foi possível porque tutela teve sensibilidade para perceber a importância do futebol. Os clubes que vão estar nas competições internacionais iniciarão o processo, mas a partir daí todos os restantes staffs serão vacinados. É um exemplo que se dá", declarou o dirigente, no lançamento da campanha direcionada para o incentivo à vacinação dos mais jovens, intitulada 'Tu estás em jogo, vacina-te'.

O processo de vacinação, agendado para decorrer nas próximas semana, será nos Centros de Vacinação, que garantam todas as condições de logística e segurança requeridos e já está definida a ordem pela qual vai acontecer. "Vamos iniciar pelas equipas das competições internacionais, depois Liga e Liga 2. Serão vacinas suficientes para plantéis e staff», esclareceu Pedro Proença.