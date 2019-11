Arranca esta sexta-feira a 11ª jornada do campeonato

Hoje às 11:52 Facebook

Acabou a semana europeia, mas o futebol não para. Desportivo das Aves e Gil Vicente abrem, esta sexta-feira, a 11.ª jornada do campeonato, que tem três dérbis agendados.

O encontro entre o Desportivo das Aves e o Gil Vicente vai ser o primeiro da jornada. A bola rola hoje às 20.30 horas e ambas as equipas querem levar os três pontos, apesar da situação do clube da Vila das Aves estar mais crítica.

O Aves encontra-se em último lugar do campeonato com apenas 3 pontos. Venceram unicamente um jogo, na segunda jornada da competição, na receção ao Marítimo. Vai ser o último jogo do treinador interino Leandro Pires, que está no comando da equipa desde o despedimento de Augusto Inácio, após a eliminação na Taça de Portugal contra o Farense.

Já a equipa de Barcelos situa-se na 14.ª posição e uma vitória é importante para alcançar os objetivos. O Gil Vicente tem apenas duas vitórias no campeonato, uma delas a semana passada também frente ao Marítimo e a outra na 1.ª jornada do campeonato contra o F. C. Porto.

O destaque da jornada vai para os dérbis entre Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, Sporting CP - Belenenses SAD, Boavista FC - F.C. Porto. Já o Benfica vai jogar aos Açores ao terreno do Santa Clara.

Grelha completa dos jogos:

- Sexta-feira, 8 de novembro:

Desportivo das Aves - Gil Vicente, 20.30 horas

- Sábado, 9 de novembro:

Rio Ave - Vitória de Setúbal, 15.30 horas

Santa Clara -- Benfica, 18 horas (17 horas locais)

Famalicão - Moreirense, 20.30 horas

- Domingo, 10 de novembro:

Paços de Ferreira - Tondela, 15 horas

Marítimo - Portimonense, 15 horas

Sporting - Belenenses SAD, 18.30 horas

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20 horas

Boavista - F. C. Porto, 21 horas