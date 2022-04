Arranca o Brasileirão menos brasileiro e mais português

Vasco Samouco Hoje às 14:50 Facebook

A 66.ª edição do principal campeonato canarinho terá recorde de treinadores estrangeiros e quatro deles portugueses. Onze dos 20 participantes já foram campeões.

Jorge Jesus plantou as sementes, Abel Ferreira regou-as e os frutos são agora mais evidentes do que nunca. Quem os colhe são Paulo Sousa, Vítor Pereira e Luís Castro, os mais recentes beneficiados por três anos de sucessos sem precedentes de treinadores estrangeiros e portugueses no exigente e caótico futebol brasileiro e sul-americano. O novo Brasileirão, com início marcado para hoje e que será transmitido pelo Canal 11, é o segundo campeonato com mais técnicos portugueses, apenas superado pela Liga, provando-se que o caminho futebolístico transatlântico entre o Brasil e Portugal está definitivamente estabelecido. No decorrer da temporada, e tendo em conta a falta de paciência tão particular de dirigentes e adeptos brasileiros, não é de estranhar que outros se juntem. Até porque a lei que, na época passada, punha limites às trocas de treinadores foi anulada pelos clubes.

Recentemente, Abel Ferreira falou da Série A brasileira como o campeonato "mais competitivo do Mundo" e não se pode dizer que seja algo descabido. Nos últimos 15 anos, o Brasileirão acabou com sete campeões diferentes (um deles, o Cruzeiro, está agora no segundo escalão) e 11 dos 20 clubes que participam nesta edição já têm, pelo menos, um título no palmarés. Quatro dessas equipas são comandadas por treinadores portugueses. Contudo, partem com expectativas diferentes. Se o Palmeiras e o Flamengo, de Paulo Sousa, integram o lote dos favoritos, o Corinthians, de Vítor Pereira, surge num patamar inferior. Já o Botafogo, comandado por Luís Castro, é um recém-promovido e quererá consolidar-se ao mais alto nível antes de se aventurar por outros voos.