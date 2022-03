Arranque da fase de subida ao ritmo das reviravoltas

Rui Almeida Santos Hoje às 19:02 Facebook

V. Guimarães B, Alverca e Oliveirense recuperaram de desvantagens para se estrearem na fase de promoção com triunfos. Na luta pela manutenção, só o S. João de Ver conseguiu vencer, esta tarde.

V. Guimarães B e Alverca venceram de reviravolta na ronda inaugural da Série 1 da fase de subida da Liga 3. Os vimaranenses triunfaram em Felgueiras por 2-1, anulando uma desvantagem no marcador reduzidos a 10, por expulsão de Celton Biai. André Amaro e Nuno Pereira, no último quarto de hora, responderam ao tento inaugural de Théo.

Também por 2-1, mas sem expulsões pelo meio, o Alverca derrotou o Torreense, que se adiantou cedo no marcador, por Mateus. Um golaço de Gustavo Klismahn, de livre direto, repôs a igualdade, com Jonata Bastos a completar a reviravolta.

Na Série 2, a Oliveirense também foi obrigada a recuperar de uma desvantagem madrugadora. Aos 8 minutos, Varela adiantou o V. Setúbal, que aguentou a vantagem até ao segundo tempo muito por culpa do guarda-redes João Valido, que esteve inspirado na baliza sadina.

Já depois de Bruno Bernardo ter desviado um cruzamento para a barra da sua baliza, Raniel lá conseguiu quebrar a resistência vitoriana, tendo Tiago Duque completado a "remontada" pouco depois, num lance em que Valido podia ter feito melhor. A jornada encerra amanhã com o Braga B-U. Leiria, que tem início marcado para as 19h30.

Quanto à fase de manutenção na Liga 3, o Real não foi além de um empate a um golo com o Oliveira do Hospital e viu confirmada a ultrapassagem pelo Sporting B, que tinha vencido o Oriental Dragon na véspera, no topo da Série 6.

Na Série 5, Amora e U. Santarém empataram a dois golos e mantêm-se em polos opostos da tabela, liderada pelos azuis e fechada pelos ribatejanos. Yago Cariello bisou pelos visitantes.

Por fim, na Série 4, o São João de Ver apanhou a Sanjoanense no topo da classificação. Os malapeiros ganharam ao Pevidém (2-1) e aproveitaram o empate, a dois golos, entre Sanjoanense e Montalegre.