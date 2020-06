Arranque da Liga 2020/21 apontado para 20 de setembro

Arnaldo Martins e Nuno Barbosa Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Por força da pandemia, a presente época ainda não acabou e deixa antever que as grandes emoções estão guardadas para o fim, pelo menos no que diz respeito à luta pelo título.

Ainda assim, a próxima temporada já está a ser alinhavada e a Taça da Liga perfila-se como a primeira competição oficial de 2020/21. As sociedades desportivas reuniram-se na sede da Liga, no Porto, com Pedro Proença, líder do organismo, e, segundo apurou o JN, o sorteio oficial das competições deverá realizar-se a 8 de agosto. O campeonato principal terá pontapé de saída a meio de setembro, no fim de semana de 19 e 20. Essas decisões deverão ser ratificadas nas próximas reuniões, já a partir desta semana.

À semelhança das épocas anteriores, a Taça da Liga irá anteceder os campeonatos, tanto da Liga como da LigaPro, e deverá disputar-se nos fins-de-semana de 15/16 e 22/23 de agosto. A presença de público nas bancadas irá ser discutida.

Na verdade, este ano o chamado defeso será residual, pois do fim da presente temporada, a 1 de agosto, com a realização final da Taça de Portugal, entre F. C. Porto e Benfica, e o sorteio das novas competições haverá apenas o espaço de uma semana. O mercado de transferências deverá abrir a 3 de agosto e prolongar-se até 6 de outubro, porque no dia 5 é feriado. Estas datas, porém, terão ainda de ser validadas pela Federação Portuguesa de Futebol e a UEFA.

play-off em estudo

Os clubes e a Liga também procuram criar novas dinâmicas nas competições e um dos assuntos que irá merecer mais atenção nos próximos dias é a possibilidade de se criar um play-off entre equipas da LigaPro e da Liga, que poderá determinar a subida de mais uma equipa, consoante os resultados desse play-off. Para tornar a LigaPro mais atrativa, além de subirem os dois primeiros classificados, existe agora o cenário do terceiro e quarto classificado disputarem um play-off. O vencedor dessa eliminatória iria depois disputar um encontro com o 16.º e antepenúltimo classificado da Liga. Quem ganhar, tem acesso garantido ao primeiro escalão.

LigaPro pode começar mais cedo

O início do segundo escalão é uma das prioridades e será tema de análise na próxima semana. Os clubes da LigaPro estão sem competir desde março e, ao que o JN apurou, as administrações manifestaram o desejo de regressar o mais rapidamente possível à competição. A LigaPro deverá assim começar mais cedo que a Liga e o último fim de semana de agosto (29 e 30) é a data proposta, que será aprovada (ou não) em breve.