Arranque da qualificação para o Mundial vai ter casa cheia

O arranque da fase de qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo de 2024 vai ter casa cheia, em Paredes, onde a seleção portuguesa medirá forças com a Bielorrúsia, para a primeira jornada do grupo 4.

A Federação Portuguesa de Futebol revelou que a lotação do Pavilhão Multiusos de Paredes está esgotada, a dois dias do duelo com a Bielorrússia, que arranca às 20 horas da próxima quinta-feira.

Após o encontro, a comitiva lusa viaja até à Lituânia, para defrontar a seleção local no dia 11 de outubro, em Kaunas.

A convocatória do selecionador nacional, Jorge Braz, é dominada pelo Sporting, com seis jogadores. Segue-se o Benfica, com quatro atletas convocados.

Convocatória:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas, Espanha);



Fixos: João Matos (Sporting) e André Coelho (FC Barcelona, Espanha);



Fixo/Ala: Afonso (Benfica);



Universal: Erick (Sporting);



Alas: Pany (Sporting), Pauleta (Sporting), Bruno Coelho (Benfica), Tiago Brito (SC Braga/AAUM), Mário Freitas (Fundão) e Silvestre (Benfica);



Pivô: Zicky (Sporting) e Neves (Sporting).