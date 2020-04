Arrascaeta sobre Jorge Jesus: "É como um pai para nós"

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 10:46 Facebook

Em entrevista, Arrascaeta revelou que Jorge Jesus ligou a todos os jogadores, no dia de Páscoa, para saber novidades sobre a família. O médio aproveitou ainda para elogiar o técnico português e convidar Cavani para jogar no Flamengo.

Foi numa conversa informal, emitida pelo canal do Flamengo, que Arrascaeta manifestou a consideração que tem por Jorge Jesus. O médio brasileiro revelou que o treinador português ligou para todos os jogadores no dia de Páscoa e destacou a "relação especial" que Jorge Jesus tem com todos, mesmo que neste momento esteja a vários quilómetros de distância.

"Ele é como um pai para nós. Temos aprendido dentro e fora do campo. Mandou-nos uma feliz Páscoa e perguntou como estava a família. Queremos continuar com ele. Se continuarmos, as vitórias vão seguir também", disse Arrascaeta.

O médio ofensivo uruguaio aproveitou ainda para falar sobre o compatriota Cavani, que está em final de contrato com o Paris Saint-Germain, e disse que costuma brincar com ele nas concentrações da seleção, mas também com Luís Suárez, do Barcelona.

"A gente brinca. Eles ainda estão no auge na Europa. Mas claro que com qualquer um dos dois eu ficaria feliz de jogar no Mengão. O Cavani está a acabar contrato, vou mandar uma mensagem para saber se ele quer ser feliz com a gente. Com certeza conseguimos atingir um patamar de jogadores muito qualificados", disse.