Arraso de Alcaraz e o "regresso" de Karatsev em Madrid

Rui Almeida Santos Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlos Alcaraz apurou-se para os quartos de final no Masters 1000 de Madrid com uma exibição autoritária frente ao alemão Alexander Zverev, num dia em que o russo Aslan Karatsev, que passou por momentos atribulados no ano passado, bateu o compatriota Daniil Medveved.

Um autêntico amasso. Assim foi o desempenho do espanhol Carlos Alcaraz frente a Alexander Zverev. Em 1.22 horas, o número 2 mundial despachou um adversário de respeito com os esclarecedores parciais de 6-1 e 6-2.

Alcaraz não enfrentou qualquer ponto de "break" ao longo de todo o encontro, ganhou 88% dos pontos com o seu primeiro serviço e atirou 14 "winners", numa exibição quase perfeita.

PUB

Mais surpreendente foi o desfecho do duelo entre os russos Aslan Karatsev e Daniil Medvedev, com o primeiro a prevalecer por 7-6 e 6-4. No final, Medvedev, sempre polémico, queixou-se das medidas do court, um lamento no mínimo peculiar.

Quanto a Karatsev estreia-se em quartos de final de um torneio Masters 1000. O tenista, de 29 anos, natural de Vladikavkaz, saltou para a ribalta quando atingiu as meias-finais do Open da Austrália em 2021, ano em que conquistou os torneios de Moscovo e do Dubai.

De lá para cá, a sua carreira entrou numa espiral negativa. 2022 até abriu com a conquista de um torneio em Sidney, na Austrália, que se tornou num autêntico oásis numa época difícil.

O seu nome, tal como o do georgiano Nikoloz Basilashvili, surgiu numa reportagem da estação alemã "ZDF" sobre a alegada prática de manipulação de resultados centrada no seu treinador, Yahor Yatsyk. Quando questionado sobre isso, o tenista russo limitou-se a responder: "Não sei do que estão a falar".

Ao longo do último ano, Karatsev participou em 30 torneios do circuito ATP, registo que ninguém conseguiu igualar, mas os resultados obtidos foram modestos.

Em 2023, Karatsev atingiu as meias-finais em Pune, na Índia, e chegou a Madrid depois de ter chegado à segunda ronda do quadro principal em Munique. Registos moralizadores que o podem catapultar para outros patamares, que não são por si totalmente desconhecidos.

Há dois anos esteve às portas do top 10 mundial, quando atingiu o 14.º posto do ranking ATP. Atualmente no 121.º posto da hierarquia mundial, este pode ser um momento importante naquilo que ainda pode vir a ser a sua carreira.

No restante duelo entre russos do dia, Karen Khachanov ultrapassou Andrey Rublev, campeão em Monte Carlo, numa partida muito equilibrada, que teve apenas uma quebra de serviço. Khachanov impôs-se pelos parciais de 7-6 e 6-4.

A grande surpresa da ronda foi protagonizada pelo chinês Zhizhen Zhang, número 99 do ranking mundial, que afastou o número 10, Taylor Fritz, com uma reviravolta impressionante.

Após ter perdido o primeiro set por 6-3, Zhang virou o jogo em dois emotivos "tie-breaks", que venceu por 7-5 e 10-8.

Zhizhen Zhang tornou-se no primeiro chinês a atingir os quartos de final de um torneio da categoria Masters 1000.