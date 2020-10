Arsenal afasta Liverpool na Taça da Liga inglesa

JN/Agências Ontem às 23:38 Facebook

O Arsenal qualificou-se, esta quinta-feira, para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, ao derrotar no desempate por grandes penalidades o campeão Liverpool.

Ao contrário dos jogos dos dias anteriores, o programa desta quinta-feira trouxe surpresas, também com o apuramento do Brentford e do Stoke City, do segundo escalão.

No Venue Anfield, o jogo acabou 0-0 e nos penáltis o Arsenal levou a melhor por 5-4, com um dos remates convertidos em golo a pertencer ao português Cédric Soares.

Diogo Jota fez o seu segundo jogo pelo Liverpool e foi titular, para ser substituído, aos 76 minutos, pelo holandês Wijnaldum. Este foi já o terceiro clássico da época entre os dois clubes e o segunda numa semana, seguindo-se à vitória dos reds por 3-1 para o campeonato.

Quanto ao Brentford, do 'Championship', vingou-se do "play-off" de acesso à Premier League e afastou de forma clara o Fulham, por 3-0.

Também do segundo escalão, o Stoke City foi ao campo do Aston Villa vencer por 1-0.