Arsenal afastado da Taça por equipa do segundo escalão

JN/Agências Hoje às 20:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O Arsenal, com dois portugueses em campo, foi, este domingo, eliminado da Taça de Inglaterra, após perder com surpresa no terreno do Nottingham Forest, do segundo escalão, por 1-0, na terceira eliminatória.

Além do estatuto de primodivisionário, a eliminação do Arsenal causa ainda mais "estrondo" por ser o emblema recordista da prova de futebol mais antiga do mundo, com 14 conquistas, a última em 2020, já com o espanhol Mikel Arteta no comando.

No City Ground, o golo que decidiu a eliminatória foi marcado pelo jamaicano Lewis Grabban, aos 83 minutos, tento que acabou por ser suficiente para o atual nono classificado do Championship assegurar a passagem à quarta ronda.

Cédric Soares e Nuno Tavares (saiu aos 35 minutos) foram titulares nos "gunners", enquanto Cafú foi lançado no Forest durante a segunda parte.

O emblema histórico de Nottingham (campeão europeu em 1978/79 e 1979/80) já sabe que vai ter novo desafio complicado na próxima eliminatória, em que vai receber o Leicester City, atual detentor da "FA Cup".

O sorteio realizado este domingo colocou ainda o Wolverhampton, de Bruno Lage, frente ao Norwich City, e o Fulham, de Marco Silva, com uma deslocação bem complicada ao campo do Manchester City, próximo adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões.