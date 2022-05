Arsenal anuncia a renovação de dois treinadores

Numa ação pouco usual, o Arsenal anunciou a renovação com dois dos treinadores do quadro do clube. Mikel Arteta, técnico da equipa masculina e Jonas Eidevall, líder da equipa feminina.

A cumprir a terceira época como timoneiro dos "gunners", Mikel Arteta viu o seu vínculo prolongado até 2025 e quer "levar o clube para o próximo nível".

"Queremos levar o clube para o próximo nível e competir com equipas de topo. Para isso, temos de jogar a Liga dos Campeões. Temos de conseguir envolver a equipa, melhorar os nossos jogadores, dar mais condições aos nossos departamentos e melhorar a conexão com os nossos adeptos para melhorar a atmosfera no Emirates Stadium. É preciso também ter a capacidade de contratar jogadores talentosos", resumiu o espanhol.

Já Jonas Eidevall só renovou por mais dois anos, ficando assim ligado ao clube inglês até 2024.

Em 2021/22 o Arsenal segue no quarto lugar da Premier League, em posição de acesso à Liga dos Campeões, com 63 pontos, entre o Chelsea (66) e o Tottenham (61).