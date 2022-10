Arsenal, com Fábio Vieira no onze, vence PSV e lidera Grupo A

JN/Agências Hoje às 20:29, atualizado às 22:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O Arsenal, com o internacional português ​​​​​​​sub-21 Fábio Vieira no 'onze' inicial, venceu hoje na receção aos neerlandeses do PSV Eindhoven, por 1-0, em jogo em atraso da segunda jornada do Grupo A da Liga Europa.

O único golo da partida foi marcado pelo internacional suíço Granit Xhaka, com um remate de fora da área que fez a bola entrar no canto inferior esquerdo da baliza defendida pelo guarda-redes argentino Walter Benítez.

O Arsenal, mesmo com o técnico espanhol Mikel Arteta a poupar alguns habituais titulares, dominou o jogo quase do princípio ao fim e só conseguiu finalizar uma das várias oportunidades que criou.

PUB

O internacional português sub-21 Fábio Vieira, ex-F. C. Porto, foi titular, mas seria substituído aos 67 minutos pelo médio norueguês Martin Odegaard, enquanto o seu compatriota Cédric Soares não chegou a sair do banco dos arsenalistas.

Com este triunfo, o Arsenal consolidou a liderança do Grupo A da Liga Europa, com 12 pontos, seguido do PSV Eindhoven, com sete, dos noruegueses do Bodo/Glimt, com quatro, e dos suíços do Zurique, que ainda não pontuaram.