Arsenal defende liderança na Premier League com vitória em Leicester

O Arsenal, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, defendeu, este sábado, com sucesso a liderança na Liga inglesa, depois de ganhar por 1-0 em Leicester, com um golo do brasileiro Gabriel Martinelli, aos 46 minutos de jogo.

Os "gunners", que ainda têm um jogo em atraso, passam a ter, à 25ª jornada, 57 pontos, mais cinco do que o bicampeão Manchester City, que ainda joga este sábado, em Bournemouth.

Para assinalar o início da guerra iniciada com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o ucraniano Oleksandr Zinchencko foi designado capitão do Arsenal e usou uma braçadeira com as cores do seu país, azul e amarelo.

Os londrinos dominaram a partida na primeira parte, mas sem conseguir chegar à vantagem, situação de que se redimiram logo após o intervalo, com o golo de Martinelli, a passe de Leandro Trossard.

O Leicester foi incipiente, com um remate à baliza, apenas, o que deixou muito espaço ao Arsenal para controlar a partida, à espera do apito final.

Ricardo Pereira foi suplente utilizado no Leicester, tendo jogado a partir dos 85 minutos.

Depois da espetacular vitória sobre o Aston Villa, por 4-2, na semana passada, o Arsenal continua sem dar mostras de quebrar na corrida ao título.

Os outros jogos já disputados envolveram equipas menos bem classificadas no campeonato, destacando-se a goleada de 4-0 do West Ham ao Nottingham Forest.

Um bis de Danny Ings e os golos de Declan Rice e Michail Antonio, todos no primeiro tempo, permitem aos "hammers" subir a 16.ºs, com 23 pontos, finalmente acima da linha de descida.

Em 17.º, com 22 pontos, está agora o Leeds, que também se saiu bem desta ronda, ao bater o Southampton, por 1-0, golo de Junior Firpo, aos 77 minutos.

O Leeds, que estreou como treinador o espanhol Javi Gracia, ultrapassa por um ponto o Everton, batido em casa pelo Aston Villa, por 2-0 (golos de Watkins, de grande penalidade, aos 63, e Buendía, aos 81).

Em zona de despromoção ficam, agora, Everton (21), Bournemouth (21) e Southampton (18).