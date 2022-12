Arsenal entra na corrida por João Félix

JN Hoje às 10:26 Facebook

Saída de João Félix do Atlético de Madrid parece inevitável. O bom desempenho no Campeonato do Mundo, ao serviço da seleção nacional, faz disparar o número de interessados.

Depois de ter "renascido" no Catar, com um conjunto de boas exibições no ataque da seleção portuguesa, João Félix espera resolver, em breve, o futuro.

Sem o espaço desejado nas opções do técnico Diego Simeone, o jovem avançado manifestou a intenção de deixar o Atlético de Madrid antes de partir para o Mundial, desejo que mantém.

Com um golo e duas assistências no Mundial do Catar, Félix confirmou o seu talento e reavivou interesses antigos, com o PSG a manter o português no radar.

Porém, de acordo com o jornal "Marca", é em Inglaterra que o atacante reúne mais interessados. O Manchester United, que perdeu recentemente Cristiano Ronaldo, estará numa corrida comandada, de momento, pelo líder da Premier League, Arsenal.

Os "gunners" procuram uma solução para colmatar a ausência de Gabriel Jesus, que se lesionou ao serviço do Brasil, no Mundial.

O Aston Villa também terá manifestado interesse no jogador português, mas esta parece uma opção menos viável, pela reduzida expressão europeia dos "villans".

Com o mercado de janeiro à porta, os rumores em torno de João Félix prometem intensificar-se. Até lá, o Atlético de Madrid terá dois compromissos, um para a Taça do Rei (22 de dezembro) e outro para a Liga espanhola (29 de dezembro), jogos que serão importantes para se perceber se Diego Simeone dará outro protagonismo na equipa ao português.

João Félix trocou o Benfica pelo Atlético de Madrid, em 2019, a troco de 120 milhões de euros. Aos 23 anos, procura dar um novo fôlego à carreira, após três épocas e meia na capital espanhola.