Arsenal falha penálti, desperdiça vantagem de dois golos e tem o City à perna

Os "gunners", com Fábio Vieira, empataram com o West Ham (2-2) e passaram a ter só mais quatro pontos do que o Manchester City, que tem um jogo a menos.

O líder Arsenal desperdiçou, este domingo, uma vantagem de dois golos e uma grande penalidade no empate (2-2) no terreno do West Ham, resultado que abre caminho a nova aproximação do Manchester City na Liga inglesa.

Num dos mais antigos dérbis de Londres, os "gunners" somaram o segundo jogo consecutivo sem vencer e vão terminar a 31.ª jornada com quatro pontos de avanço sobre o Manchester City, segundo classificado, embora os bicampeões ingleses tenham menos um jogo disputado. Isto significa que, caso a equipa de Pep Guardiola aproveite a oportunidade, Arsenal e "citizens" vão partir para a reta final da Premier League separados apenas por um ponto, sendo que ainda há um City-Arsenal para jogar.

Na capital inglesa, o Arsenal já vencia por 2-0 aos 10 minutos, com golos do brasileiro Gabriel Jesus, aos sete, e do norueguês Martin Odegaard, mas, antes do intervalo, aos 33, o West Ham ainda reduziu pelo argelino Said Benrahma, na marcação de uma grande penalidade.

Na segunda parte, os "gunners'" viveram três minutos de pesadelo, que podem determinar a temporada, primeiro com Saka a falhar uma grande penalidade, aos 52, e com Bowen a repor a igualade, e a fixar o resultado final, aos 55.

O médio português Fábio Vieira começou a partida no banco de suplentes do Arsenal, tendo sido lançado por Mikel Arteta nos derradeiros cinco minutos da partida.