Arsenal goleia Leeds no único jogo que sobreviveu ao adiamento

O Arsenal venceu, este sábado, o Leeds por 4-1, no único jogo do dia da 18.ª jornada da liga inglesa que "sobreviveu" ao adiamento, devido ao elevado número de casos de covid-19 entre as várias equipas envolvidas.

Em Leeds, o brasileiro Gabriel Martinelli inaugurou o marcador aos 16 minutos, e entrou para a história do Arsenal ao apontar o golo 7.000 da equipa londrina no primeiro escalão do futebol inglês, desde 1888

Os "gunners", que se mantêm no quarto lugar da liga inglesa, com 32 pontos, tornaram-se a terceira equipa a ultrapassar a barreira dos 7.000 golos, atrás do Liverpool (7.069) e do Everton (7.139).

Martinelli bisou aos 28 minutos, e ainda antes do intervalo Saka, aos 42, ampliou a vantagem da equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta.

Já com o defesa luso Cedric Soares em campo, desde os 64 minutos, Raphinha marcou o único golo do Leeds, na conversão de uma grande penalidade.

Emile Smith Rowe marcou aos 84 minutos o último golo do Arsenal, a passe de Martin Odegaard, que saiu no minuto seguinte para dar lugar ao português Nelson Tavares.