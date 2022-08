Arsenal interessado em Julian Weigl

JN Hoje às 15:58, atualizado às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de perder Thomas Partey e Mohamed Elneny, por lesões, o Arsenal quer reforçar o plantel com um médio e Julian Weigl, do Benfica, está bem posicionado.

De acordo com o Football London, Edu, diretor desportivo dos "Gunners", estará a tentar, junto do clube encarnado, a contratação do médio por 15 milhões de euros.

Recorde-se que Julian Weigl não esteve na ficha de jogo no encontro de terça-feira, com o Paços de Ferreira, a contar para a terceira jornada da Liga, que os encarnados venceram por 3-2. O médio alemão chegou ao clube encarnado em 2019/20 e já disputou 115 jogos de águia ao peito.