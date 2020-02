Arsenal: menos vitórias só em 1912/1913

Hoje às 11:15 Facebook

Precisamos de recuar até à época de 1912/1913 para encontrar um registo de vitórias pior no Arsenal após os primeiros 25 jogos na Premier League.

Na presente temporada, os "gunners" apenas venceram seis jogos e pior só mesmo há 107 anos: uma vitória no mesmo número de encontros. A última época em que obtiveram menos pontos que a atual, até ao momento, foi em 1975/1976 e mesmo assim venceram mais partidas (sete vitórias, oito empates e 11 derrotas). Em 1912/1913 a época foi tão má que o Arsenal acabou por descer de divisão.

2019/2020 também não está a ser nada favorável para o clube. Apenas o Norwich e Watford ganharam menos jogos. O Arsenal já vai no terceiro treinador no mesmo ano; tem um registo de golos negativos (-2) e é a equipa que mais empatou na Premier League (13).

Inicio que parecia promissor

As expectativas para a época do Arsenal eram bastante elevadas. Os londrinos estiveram muito ativos no mercado de transferências e os adeptos entusiasmaram-se com isso, devido à falta de investimento por parte do clube nos anos anteriores.

Os "gunners" contrataram Nicolàs Pépé, Kieran Tierney, David Luiz, Gabriel Martinelli e Dani Ceballos, num investimento total de 137,4 milhões de euros. Com movimentações interessantes no mercado de transferências, era expectável que o Arsenal melhorasse o seu nível exibicional. No entanto, nos primeiros cinco jogos, venceram dois, empataram outros tantos, e perderam um.

Com uma série de resultados instáveis, os fãs começaram a contestar o treinador Unai Emery. No espaço de um mês (entre outubro e novembro), a equipa ganhou apenas um jogo, tendo perdido três e empatado cinco. O técnico espanhol não resistiu aos maus resultados e foi despedido a 29 de novembro.

Fredrik Ljungberg assumiu o controlo da equipa de forma provisória e não conseguiu fazer um trabalho muito melhor. Em seis jogos ganhou um, empatou três e perdeu dois.

As notícias das negociações com o ex-jogador do clube Mikel Arteta começaram a surgir, dando esperança aos adeptos: foi uma figura acarinhada pelos fãs enquanto jogou em Londres e os anos que passou na equipa técnica de Pep Guardiola alimentaram a ideia de que o jovem treinador vinha com ideias interessantes, influenciadas por Guardiola.

Treino e tempo para Mikel Arteta

A verdade é que Arteta melhorou um pouco o jogo do Arsenal. A equipa parece mais sólida defensivamente e com um ataque posicional mais eficaz. No entanto, o calendário não favoreceu a equipa, e Arteta teve mais jogos que treinos realizados, dificultando o trabalho do treinador.

No mercado de inverno, os "gunners" contrataram o lateral direito português Cedric Soares, que vai ser alternativa a Bellerín, a braços com muitos problemas com lesões, e uma solução melhor que Maitland-Niles.

Contrataram também o defesa central Pablo Marí, que foi jogador de Jorge Jesus no Flamengo. O espanhol melhorou imenso com o treinador português, e é uma solução de qualidade para uma equipa que tem mostrado imensas debilidades defensivas.

A pausa de inverno vai ser absolutamente crucial para Arteta. O técnico vai ter duas semanas para treinar a equipa e implementar o seu modelo de jogo, mas também vai ter tempo para integrar os reforços na equipa. Com algumas melhorias defensivas, Arteta deverá focar-se nos processos ofensivos, isto porque tem algumas dores de cabeça positivas.

Há os craques Aubameyang (melhor marcador com 14 golos) e Lacazette, que formam uma boa dupla na frente. Há também jovens a mostrar qualidade, em destaque Gabriel Martinelli, que aos 18 anos está a ter exibições muito interessantes; Bukayo Saka e Edward Nketiah estão a mostrar serem soluções bastante positivas.

O Arsenal defronta o Olympiacos nos 16-avos-de-final da Liga Europa, competição em que certamente querem chegar longe para fazerem jus à chegada à final na época passada.

Aubameyang é o melhor marcador do Arsenal com 14 golos

Na Premier League, será muito difícil alcançar os lugares de qualificação para a Liga dos Campeões (estão a 10 pontos do Chelsea), mas a Liga Europa é bastante possível. Estão a quatro pontos do sétimo lugar (acesso à pré-eliminatória) e a seis e cinco pontos do quinto e sexto lugares, respetivamente, lugares de acesso direto à competição.

Para além disto, a equipa mantém-se na Taça de Inglaterra e são um dos favoritos à conquista do troféu.