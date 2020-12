Arsenal: o reencontro com David Luiz e um balneário com mau ambiente

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 14:47 Facebook

O Arsenal é o adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa. Venceu os seis jogos na fase de grupos mas atravessa um mau momento na Premier League.

É um Arsenal com duas caras. Se a equipa inglesa, que tem Aubameyang e Lacazette como duas das principais figuras do plantel, não deu hipótese na fase de grupos da Liga Europa, tendo vencido os jogos todos, na Premier League o cenário é bem diferente. A equipa onde alinham David Luiz, ex-Benfica, e o português Cédric Soares ocupa o 15.º lugar e já se fala no despedimento do treinador Mikel Arteta.

O ambiente no balneário, garante a imprensa inglesa, também está longe de ser dos melhores, com vários jogadores a não concordarem com as decisões do treinador. O Daily Mail afirma que David Luiz não fala com Arteta, enquanto Granit Xhaka, recentemente expulso por agarrar um adversário pelo pescoço, tem jogado em várias posições e está "farto". Ozil, garantem, também não está contente e William Saliba, cujo passe custou quase 30 milhões de euros, mal joga, o que tem causado alguma polémica.

Os encarnados brilharam nos únicos dois embates frente aos londrinos, ambos na temporada 1991/92, sob o comando do sueco Sven-Goran Eriksson, relativos à segunda e última eliminatória de acesso à fase de grupos da edição experimental da Liga dos Campeões. Depois do empate (1-1) na Luz, o Benfica brilhou no extinto Highbury, a 6 de novembro de 1991, ao vencer por 3-1, após prolongamento, invertendo o golo inaugural de Colin Pates com dois tentos do avançado brasileiro Isaías e outro do russo Kulkov.

Cédric Soares ainda não se estreou na Premier League mas participou em todos os jogos da fase de grupos da Liga Europa. David Luiz vai ter oportunidade de regressar à Luz, onde foi "muito feliz", como já disse várias vezes, entre 2006 e janeiro de 2011, antes de se transferir para o Chelsea, tendo feito 131 jogos e seis golos.

Os encontros da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa estão agendados para 18 de fevereiro de 2021, enquanto os da segunda mão disputam-se a 25 de fevereiro. O Benfica, finalista vencido da prova em 1983, 2013 e 2014 - as duas últimas com Jorge Jesus no comando - vai disputar a primeira mão no Estádio da Luz.