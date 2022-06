Arsenal oficializa a chegada de Fábio Vieira

JN Hoje às 17:17 Facebook

O clube inglês anunciou, esta terça-feira, a chegada de Fábio Vieira. O jogador deixa, assim, o F. C. Porto, clube no qual esteve 14 anos, e vai juntar-se aos portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares.

Agora é oficial. Fábio Vieira já é jogador do Arsenal, com o clube inglês a anunciar a chegada do antigo dragão. Em comunicado, os "gunners" afirmaram que o médio português assinou um contrato de "longa duração", num negócio que vai render, para já, 35 milhões de euros aos cofres do clube azul e branco e que pode chegar aos 40, dependendo da concretização de objetivos desportivos.

Fábio Vieira, que vai vestir a camisola 21 no Arsenal, passou 14 anos ao serviço do clube azul e branco. Na última temporada, mesmo não tendo sido um titular indiscutível, disputou um total de 39 jogos e marcou sete golos. No palmarés, despede-se com uma Youth League em 2019, dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal.

"Nasci perto do Porto e joguei no F. C. Porto desde os meus oito anos. O Arsenal é uma equipa que sempre admirei pela forma como joga. Há vários jogadores que foram lá passando e dos quais me recordo bem, como Bergkamp, Fàbregas ou Thierry Henry. E por ser um clube como o Arsenal, que é um clube histórico, com uma grande dimensão, não podia estar mais orgulhoso. Estou muito feliz por estar aqui", afirmou o português de 22 anos, que também ouviu elogios do novo treinador, Mikel Arteta.

"Estou muito entusiasmado por termos identificado e assinado um talento tão especial. O Fábio é um jogador muito criativo, que trará alta qualidade e versatilidade à nossa forma de atacar. Damos as boas-vindas ao Fábio e à família e estamos ansiosos por começar a trabalhar com ele antes da nova temporada", vincou.