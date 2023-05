Arsenal perde e deixa Manchester City a acariciar o "tri"

JN Hoje às 18:34 Facebook

Com a derrota dos "gunners" na receção ao Brighton (0-3), a equipa de Pep Guardiola precisa apenas de três pontos nos próximos três jogos para revalidar o título de campeão inglês.

A luta pelo título da Premier League pode ter conhecido o fim este domingo, depois de o Arsenal ser derrotado na receção ao Brighton (0-3), deixando fugir o Manchester City, que bateu o Everton (0-3).

Os "gunners", que perderam com golos de Enciso, Undav e Estupinan, ficam assim a quatro pontos da liderança, quando têm apenas mais duas jornadas por disputar. Ainda por cima, os "cityzens" têm um jogo a menos, pelo que a equipa de Pep Guardiola precisa apenas de mais três pontos (conquistados pela própria ou perdidos pelo Arsenal) para selar a conquista do terceiro título consecutivo, o quinto nas últimas seis temporadas.

Antes da derrota do Arsenal, o Manchester City foi ganhar ao terreno do Everton, com golos de Gundogan (2) e Haaland, triunfo que colocou toda a pressão em cima da equipa de Mikel Arteta.

Neste sentido, o campeão inglês pode ser encontrado no próximo sábado, se o Arsenal perder com o Nottingham Forest, ou no dia seguinte, caso o Manchester City conquiste os três pontos na receção ao Chelsea.