Arsenal realizará exames para "clarificar" problemas cardíacos de Aubameyang

Avançado foi libertado da seleção do Gabão, que disputa a Taça das Nações Africanas, depois de ter contraído e, posteriormente, recuperado da covid-19.

"É nossa obrigação garantir que, clinicamente, o jogador esteja seguro, em boas condições e não haja problemas relacionados com isso, porque, historicamente, em relação a tudo o que fizemos com o jogador, ele nunca teve este problema", explicou o treinador dos Arsenal, Mikel Arteta. "Não tivemos nenhuma clarificação da seleção do Gabão sobre as razões pelas quais ele voltou", acrescentou.

Enquanto a Confederação Africana de Futebol (CAF) anunciou que Aubameyang e o companheiro de equipa Mario Lemina tinham lesões cardíacas, o treinador do Gabão, Patrice Neveu, garantiu que nenhum dos jogadores tinha problemas sérios, alegando que estavam somente a sofrer alguns efeitos colaterais da covid-19.

Aubameyang e Lemina testaram positivo à chegada aos Camarões, quatro dias antes da estreia do Gabão na CAN2021, frente a Comores (1-0), falhando igualmente o encontro com o Gana (1-1), por aconselhamento dos médicos da CAF, e apesar de já terem tido um teste negativo ao coronavírus.

Apesar do negativo antes da partida com o Gana, os dois jogadores revelaram ainda alguns traços da covid-19 numa ressonância magnética, necessária segundo o protocolo da CAF.