Arsenal refeito atira-se ao título que foge desde 2004

Arteta, o segundo treinador mais novo da liga, é o cérebro que faz funcionar a equipa mais jovem da Premier League.

Entre 8 de novembro e 19 de dezembro de 2020, o Arsenal perdeu cinco e empatou dois dos sete jogos que realizou para a Premier League; meses depois, no arranque da época seguinte, somou derrotas nas três primeiras jornadas da liga, não marcou qualquer golo e encolhia-se no último lugar da classificação. Em ambas as ocasiões, o treinador foi colocado em causa - numa delas chegou a ser incomodado por adeptos, que lhe cercaram o carro com pedidos de demissão - e em ambas Edu Gaspar, o diretor desportivo, negou-se à resposta mais corriqueira e simplista. Mikel Arteta manteve-se no cargo e continuou o trabalho gigantesco de reabilitação dos "gunners": hoje, às 19.45 horas, defende a liderança na classificação frente ao Wolverhampton.

Ao fim de 13 jogos, o Arsenal tem mais dois pontos do que o Manchester City, mais 11 do que o Manchester United, mais 13 do que a última vítima, o Chelsea, e mais 15 do que o Liverpool. Tem 11 vitórias, um empate e uma derrota e, se bater o Wolverhampton, igualará a melhor série de resultados na história do clube na Premier League, fixada em 2007, quando chegou à 14.ª jornada com 37 pontos (11 triunfos e um empate).