Arsenal vence clássico contra o Manchester United

O Arsenal venceu este domingo o Manchester United por 3-2, com destaque para o bis de Nketiah.

Grande jogo no clássico inglês. O Arsenal recebeu e venceu o Manchester United por 3-2, com destaque para os dois golos de Nketiah. Com este triunfo os "gunners" continuam a liderar a liga inglesa e mantêm a distância de cinco pontos para o segundo classificado Manchester City, enquanto o United passa a estar a 11 pontos do primeiro lugar.

Num jogo a ritmo frenético, foi o Arsenal a entrar melhor e a criar mais chances de perigo, mas foi o Manchester United a abrir o marcador. Marcus Rashford numa grande jogada individual, a rematar fora da área para o primeiro. Pouco depois, Nketiah empatou o encontro a passe de Xhaka.

No segundo tempo Bukayo Saka marcou um grande golo para completar a reviravolta para o Arsenal, numa vantagem que durou pouco. Na sequência de uma bola parada, Lisandro Martínez restabeleceu a igualdade no marcador.

O Manchester United cosneguiu subir de ritmo e aproximar-se da baliza do Arsenal, mas sem eficácia. Os londrinos cresceram no jogo e "massacraram" o United, até que o golo da vitória chegou. Após uma boa jogada, Zinchenko cruzou e depois de alguma confusão na área a bola sobrou para Nketiah marcar o segundo golo no jogo e dar a vitória ao Arsenal.