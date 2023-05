Arsenal vence dérbi londrino e volta ao comando da Liga inglesa

JN Hoje às 22:23 Facebook

Uma entrada fortíssima no dérbi londrino permitiu ao Arsenal derrotar o Chelsea (3-1) e recuperar, ainda que à condição, a liderança da Liga inglesa. O norueguês Martin Odegaard bisou pelos "gunners".

O Arsenal não se rende na luta pelo título de inglês. Depois de ter visto, na véspera, o Manchester City ascender à liderança da Liga inglesa, os "gunners" recuperaram o comando, ainda que com mais dois jogos realizados do que os "citizens", com uma vitória diante de um Chelsea feito em cacos, que parece desesperar pelo final da temporada.

Sem vencer qualquer jogo desde o dia 11 de março, já lá vão quase dois meses, os "blues" tiveram uma entrada desastrosa na partida. Aos 34 minutos já perdiam por 3-0, com Odegaard a bisar e Gabriel Jesus a voltar aos golos duas partidas depois.

O melhor que o Chelsea conseguiu foi reduzir, por Madueke, aos 65 minutos.

Os portugueses Fábio Vieira, no Arsenal, e João Félix, no Chelsea, não saíram do banco de suplentes.

Com 34 jogos já realizados, o Arsenal lidera a Liga inglesa com 78 pontos, mais dois do que o Manchester City, que é segundo, mas com menos dois encontros disputados.