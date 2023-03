Arsenal alarga vantagem no topo e Liverpool bate Wolves

Miguel Pataco Hoje às 21:50, atualizado às 22:19 Facebook

A equipa de Mikel Arteta, adversária do Sporting nos oitavos de final da Liga Europa, venceu o Everton, por 4-0, e aumentou para cinco pontos a vantagem sobre o Manchester City. Já o Liverpool bateu o Wolverhampton, com cinco portugueses no onze, e está mais perto dos lugares da Champions.

O sonho do Arsenal em conquistar o título inglês ganhou, esta quarta-feira, ainda mais força. Os "gunners" não tremeram perante a possibilidade de ganhar mais conforto pontual na liderança da Premier League, goleando o Everton que, assim, continua em zona de descida.

A equipa forasteira ainda travou as intenções do Arsenal até ao minuto 40, quando Saka abriu o marcador, e foram para o intervalo a perder 2-0, já que Martinelli ampliou a vantagem no primeiro minuto de compensação.

Com Fábio Vieira no banco de suplentes, e a ser lançado para o lugar de Xhaka aos 73 minutos, a formação de Londres dobrou a vantagem no segundo tempo, graças a um tento de Odegaard e ao "bis" de Martinelli.

A 13 jornadas do fim da Premier League, o Arsenal está muito bem lançado na corrida por um título que lhe escapa desde 2003/04.

Em Anfield Road, Diogo Jota foi titular no Liverpool e foi dos pés do português que saiu a assistência para Van Dijk fazer o 1-0, isto depois de o antigo avançado do Benfica, Darwin Núñez, ter tido um golo anulado pelo VAR.

Apenas quatro minutos depois, aos 77, Salah ampliou a vantagem dos reds, que, com menos um jogo, estão a seis pontos do Tottenham, no quarto lugar, o último que dá acesso à Liga dos Campeões 2023/24.

Já o Wolverhampton, que contou com José Sá, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho e Matheus Nunes no onze e Daniel Podence a ser lançado aos 64 minutos, está na 15.ª posição da Premier League e tem apenas três pontos de vantagem em relação à zona de descida.