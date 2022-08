Arsenal vence Fulham de Marco Silva e mantém liderança isolada da Liga inglesa

JN/Agências Hoje às 20:06, atualizado às 22:10 Facebook

Twitter

Partilhar

O Arsenal manteve, este sábado, a liderança isolada da Liga inglesa ao vencer o Fulham, orientado por Marco Silva e com João Palhinha a titular, por 2-1, em jogo da quarta jornada da prova.

Dias depois de ter sido afastada da Taça da Liga pelo Crawley, do quarto escalão, o Fulham colocou-se em vantagem aos 56 minutos, com um golo de Mitrovic, mas a equipa da casa acabou por chegar à vantagem, com golos de Odegaard (64) e Gabriel (86), e somar a quarta vitória consecutiva.

O Arsenal soma 12 pontos, mais dois do que o Manchester City e do que o Brighton, que hoje somaram triunfos, frente ao Crystal Palace (4-2) e ao Leeds (1-0), respetivamente, e seguem na segunda posição, com 10 pontos.

A jornada ficou marcada pelo primeiro triunfo do Liverpool na presente edição da prova, com uma goleada histórica, por 9-0, frente ao Bournemouth por 9-0, em jogo da quarta jornada, e igualou Manchester United e Leicester no lote de equipas com maiores nas maiores goleadas na prova.

O bicampeão Manchester City viveu uma tarde complicada, chegando ao intervalo da visita ao Crystal Palace a perder por 2-0, mas deu a volta, vencendo a partida por 4-2, com um golo de Bernardo Silva, que tal como João Cancelo foi titular, e um hat-trick de Haaland.

Um autogolo de John Stones (4) e um tento de Joachim Andersen (21) colocaram o Crystal Palace em vantagem, que começou a ser 'desfeita' aos 53 minutos, por Bernardo Silva, e fechou com três golos do norueguês (62, 70 e 81).

O Chelsea, a jogar com 10 desde os 28 minutos, devido à expulsão de Conor Gallagher, venceu o Leicester por 2-1, com um 'bis' de Sterling (47 e 63), tendo Barnes (67) marcado para os visitantes.

PUB

No primeiro jogo do dia, um golo do internacional português Bruno Fernandes, assistido pelo compatriota Diogo Dalot, garantiu o triunfo por 1-0 do Manchester United no terreno do Southampton.

No St. Mary's Stadium, em Southampton, os dois jogadores lusos foram titulares nos "red devils", tendo o médio marcado o único tento da partida, aos 55 minutos, garantindo o segundo triunfo consecutivo da formação orientada por Erik ten Hag, que na ronda anterior tinha batido o Liverpool (2-1).

O Everton continua sem vencer na presente edição da prova, tendo empatado 1-1 na casa do Brentford.