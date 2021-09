Arsenal vence Tottenham de Nuno Espírito Santo

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

O Arsenal venceu (3-1), este domingo, na receção ao Tottenham de Nuno Espírito Santo, que à sexta jornada da Premier League inglesa somou a terceira derrota consecutiva.

Depois de um incaracterístico início de campeonato, com três derrotas, o Arsenal alcançou num dos dérbis de Londres o terceiro triunfo seguido, com golos de Smith Rowe (1-0), aos 12 minutos, Aubameyang (2-0), aos 27, e de Bukayo Saka (3-0), aos 34.

O Tottenham, que após três vitórias a abrir somou a terceira derrota, ainda reduziu pelo coreano Son Heung-Min (3-1), aos 79 minutos, e viu um remate do brasileiro Lucas Moura, aos 90+1, desviado para a barra pelo guarda-redes Aaron Ramsdale.

Os defesas portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares, que entrou aos 88 minutos, para render o marcador do primeiro golo, Smith Rowe, começaram o jogo no banco do Arsenal.

Com um desempenho idêntico, com três vitórias e três derrotas, ambas as equipas seguem irmanadas com nove pontos na tabela classificativa da Premier League, sendo o Arsenal 10.º e o Tottenham 11.º, a cinco do líder provisório Liverpool.

A liderança do Liverpool está, no entanto, dependente do resultado que o Brighton, atual sexto classificado, com 12 pontos, fizer na segunda-feira em casa do Crystal Palace, já que em caso de vitória ascende à primeira posição isolado.

Já o Wolverhampton, do treinador Bruno Lage, com os portugueses José Sá, Nélson Semedo, João Moutinho e Daniel Podence a titulares, venceu por 1-0 em casa do Southampton, com um golo do mexicano Raúl Jiménez, ex-Benfica, aos 61 minutos, o primeiro desde a grave lesão na cabeça sofrida na temporada passada.

Além de José Sá, Nélson Semedo, Daniel Podence e João Moutinho, que esteve em todo o campo, a titulares, o treinador Bruno Lage começou ainda o encontro com os lusos Trincão, Fábio Silva e Rúben Neves, lançado aos 88 minutos, no banco.

O triunfo em casa do Southampton foi a melhor resposta do Wolverhampton à eliminação da Taça da Liga no desempate pelas grandes penalidades frente ao Tottenham (3-2), do seu antigo treinador português Nuno Espírito Santo, após empate a 2-2.

O Wolverhampton, com seis pontos, segue provisoriamente no 14.º lugar da liga inglesa, com mais um ponto e um jogo do que o Crystal Palace (15.º), enquanto o Southampton é 16.º, com quatro, e continua sem vencer, depois de quatro empates e duas derrotas.